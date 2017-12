Torcida mostra indignação com venda de Jô em rede social do clube

Negócio bastante lucrativo para a diretoria do Corinthians – deverá render mais de R$ 40 milhões –, a iminente venda do centroavante Jô para o Nagoya Grampus, do Japão, revoltou boa parte da torcida. Muitos usaram a internet para extravasar a sua revolta com a perda do melhor jogador do último Campeonato Brasileiro.

O alvo predileto dos torcedores foi a última publicação do Corinthians no Instagram – curiosamente, uma fotografia do centroavante Carlinhos, um dos reservas de Jô em 2017 (atrás do inglês naturalizado turco Kazim na preferência do técnico Fábio Carille), que rememorava a conquista da última Copa São Paulo.

“Diretoria filha da p… Some do meu Corinthians”, publicou um corintiano. “Agora, traz o Dourado junto com o Scarpa, Banana de Andrade”, posicionou-se outra, dirigindo-se ao presidente Roberto de Andrade. Seguiram-se diversos outros comentários, como “diretoria de m…”, “diretoria lixo” e “diretoria desgraçada”.

Houve também quem mostrasse surpresa com a notícia. “Fico duas horas sem internet e, quando volta, Jô vendido para o Japão!”, exclamou um internauta. “E agora?”, questionou outra, enquanto muitos já se antecipavam em apontar o caminho para o Corinthians seguir. “Tevez” e “Carlitos” era o que a maioria pedia, saudosa do ídolo argentino.

Por enquanto, conforme lamentaram alguns torcedores, o Corinthians está muito mais perto de Tréllez, atacante colombiano do Vitória, do que de Tevez. Quem já tem contrato para reforçar o clube em 2018 é Júnior Dutra, que estava no Avaí.