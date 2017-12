Jô recebe proposta e vai trocar o Corinthians pelo futebol japonês

O Corinthians perderá um dos seus grandes destaques na temporada em que foi campeão paulista e brasileiro. O centroavante Jô recebeu uma proposta do Nagoya Grampus, do Japão, e deverá sacramentar a sua transferência ainda em 2017.

Com contrato válido até 31 de dezembro de 2019, Jô dizia no decorrer do ano que não poderia assegurar a sua permanência no Corinthians em 2018 – antes em baixa, o jogador de 30 anos se valorizou e voltou a ser cobiçado por clubes da Europa.

Após a conquista do Campeonato Brasileiro, torneio do qual foi artilheiro ao lado do também centroavante Henrique Dourado, do Fluminense, cada um com 18 gols, Jô mudou o discurso e começou a acenar com a continuidade no Corinthians.

A proposta japonesa, contudo, foi tentadora não apenas para Jô, mas também para a diretoria do clube do Parque São Jorge, que lida com uma grave crise financeira. Assim, o atleta retornará à Ásia – antes da segunda passagem pelo Corinthians, ele atuou pelo Jiangsu Suning, da China.

A transação, inicialmente noticiada pela Rádio Jovem Pan, deixará carente um elenco que antes havia perdido o lateral esquerdo Guilherme Arana e o zagueiro Pablo. Para o seu ataque, o Corinthians já se reforçou com Júnior Dutra, que estava no Avaí, e ficou próximo de tirar o colombiano Santiago Tréllez do Vitória. O inglês naturalizado turco Kazim, criticado por torcedores, era o reserva imediato de Jô em 2017.

Jogador mais jovem a ter defendido o Corinthians – estreou aos 16 anos em uma vitória por 1 a 0 sobre o Guarani, em 2003 –, o prata da casa Jô tem 179 jogos disputados pelo clube, com 43 gols marcados. Além do Corinthians, passou por CSKA Moscou, da Rússia, Manchester City e Everton, da Inglaterra, Galatasaray, da Turquia, Internacional e Atlético-MG, Al Shabab, dos Emirados Árabes Unidos, e finalmente Jiangsu Suning. Em 2014, foi o reserva de Fred na Seleção Brasileira que fracassou na Copa do Mundo em casa.