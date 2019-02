Torcida do São Paulo não esquece Sidão e ironiza falha do goleiro no Goiás

Depois de uma passagem de duas temporadas conturbadas e rodeadas por críticas, Sidão deixou o São Paulo no fim de 2018 a fim de buscar novos ares vestindo a camisa do Goiás. E nem mesmo a distância fez com que a torcida do Tricolor se esquecesse do goleiro. Após a primeira falha no novo clube, o camisa 12 voltou a ser lembrado pelos são-paulinos nas redes sociais.

No twitter, muitos torcedores aproveitaram o erro do arqueiro na eliminação do Goiás para o CRB, pela Copa do Brasil, para relembrar alguns dos erros na época de Morumbi e ironizar o bom momento que Sidão até então estava vivendo no novo clube, tendo sofrido apenas dois gols nos primeiros oito jogos da temporada.

SIDÃO OFICIALMENTE APRESENTADO NO GOÍAS pic.twitter.com/kpyitf9WnI — SPFC DAS LAMENTAÇÕES🇾🇪 (@Spfc_Lamentacao) 22 de fevereiro de 2019

Sidão acaba de tomar o primeiro gol no goias! Não teve culpa pic.twitter.com/XFQVxctr62 — Sanatório Tricolor (@sanatorio_spfc) 22 de fevereiro de 2019

Com 35 anos, Sidão ganhou destaque em 2016 com a camisa do Audax, sob o comando de Fernando Diniz, atualmente no Fluminense. Pelo time paulista, o goleiro chegou até a decisão do Campeonato Paulista daquele ano, mas acabou derrotado pelo Santos. No mesmo ano, acertou com o Botafogo, fazendo um grande Brasileirão a ponto de despertar o interesse do São Paulo e de Rogério Ceni.

Em 2017, a pedido do ídolo, o arqueiro foi contratado pelo Tricolor sob grandes expectativas. No entanto, não teve o desempenho esperado nos dois anos atuando no São Paulo, e acabou sendo liberado para acertar com o Goiás. As críticas e a ironia, inclusive, marcaram a passagem de Sidão pelo Morumbi.