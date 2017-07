Torcida do Fenerbahce pede por Lucas Lima em redes sociais

Lucas Lima já pode começar a ser negociado com outros clubes. Seu vínculo com o Santos finaliza no dia 31 de dezembro de 2017 e, de acordo com as regras da Fifa, o jogador está “livre” para assinar um pré-contrato com outra equipe. Depois de terem abafado os rumores de que o meia iria para o Barcelona, quem parece estar interessado em seu futebol é o Fenerbahce que, através das redes sociais, teve sua torcida clamando pelo brasileiro.

Após a vitória sobre a Chapecoense na noite de quarta-feira, Lima foi elogiado tanto pelos torcedores, quanto pelo próprio técnico Levir Culpi, que afirmou que tentará convencer o jogador a ficar na equipe.

Ao final da partida, o camisa 10 brincou em seu perfil oficial com o companheiro de grupo, Bruno Henrique, ao postar uma foto pedindo uma carona para o jogador.

A reação à publicação foi surpresa, já que a torcida do Fenerbahce começou a pedir em peso pela contratação e ida do jogador ao futebol turco. Ainda na quarta-feira, diversos jornais da Turquia afirmaram que Lucas Lima segue na lista de desejos do clube, pois no início do ano, eles tentaram contato com o Santos, mas não obtiveram sucesso.

Bruno Henrique, valeu pela carona irmão 🤙🏼😹 pic.twitter.com/FXFtvIAPWT — Lucas Lima (@lucaslima) 20 de julho de 2017

Missing not to be legend ?

Come to Fenerbahçe. 💛💙 pic.twitter.com/d4dUC7PnYR — Ofansif Fikri (@CimenSarac) 20 de julho de 2017