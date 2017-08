Thiago Santos admite incômodo no Palmeiras: “G4 é muito pouco”

A torcida do Palmeiras está decepcionada pelo ano do time, e o sentimento é compartilhado pelos atletas. Após Guerra falar em “vergonha”, nesta quinta-feira foi Thiago Santos quem concedeu entrevista coletiva na Academia de Futebol, e o volante admitiu que uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro é pouco para as pretensões iniciais do clube.

“Quando se trata de Palmeiras, conquistar uma vaga na Libertadores é muito pouco, sem dúvidas, sabemos disso. Mas já que não deu para ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil, temos que focar em somar o máximo de pontos e estar sempre os quatro primeiros colocados para jogar essas competições no ano que vem”, disse o atleta.

No discurso dos jogadores, é visível o incômodo pela situação do time. Apesar de Cuca ter estabelecido a conquista do segundo turno como meta para o Palmeiras no restante do Brasileiro, os atletas não escondem a decepção pelo fracasso na Libertadores.

“A gente fala que tem que virar a página rápido, mas é claro que a eliminação ainda dói bastante, todo mundo sabe que a Libertadores é o campeonato que a gente queria ganhar. Mas contra o Vasco (no último domingo), já entramos sabendo que isso era passado e não voltaria mais. Agora é o Brasileiro”, disse o volante, antes de falar sobre as pretensões da equipe.

“Estamos em quarto, então se ganharmos o turno vamos nos garantir na Libertadores. Temos que somar bastante ponto para garantir esse G4. Para nós, o empate em casa é um resultado ruim, precisamos ganhar”, completou.