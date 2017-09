Técnico da Itália se derrete por Insigne e cava lugar para o meia no Barça

Mesmo depois da derrota por 3 a 0 para a Espanha, neste sábado, pelas Eliminatórias da Copa de 2018, o técnico da seleção italiana Arrigo Sacchi encheu a bola de seu comandado Lorenzo Insigne. Apontando o meia como o “principal talento italiano dos últimos 10 anos”, aproveitou para cavar um lugar para o jogador do Napoli no Barcelona.

“Tendo perdido Neymar, Insigne seria o substituto perfeito. É o maior talento que apareceu na Itália nos últimos 10 anos e é dono de uma intuição genial” falou, em entrevista para La Gazzetta dello Sport. Questionado sobre a rivalidade entre os dois maiores clubes espanhóis, o treinador não titubeou na resposta. “Não creio que o Barça esteja no mesmo nível que o Real Madrid”, opinou.

Insigne chegou a ser especulado no Camp Nou durante a janela deste verão europeu. No entanto, o camisa 10 da Azurra não foi a prioridade de acerto dos grenás, que acabaram fechando com o francês Dembelé, e continuará jogando pelo Napoli.

A Itália volta a campo pelas Eliminatórias nesta terça-feira, contra Israel no Estádio Cittá del Tricolore. Os comandados de Sacchi são os vice-líderes do Grupo G, atrás apenas da Espanha, e, dependendo da combinação de resultados podem garantir vaga no Mundial ainda nesta rodada.