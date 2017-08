Sobre querer ser melhor do mundo, Neymar afirma: “Não tenho como meta de vida”

Um dos motivos pelo qual a mídia apontou a saída de Neymar do Barcelona com destino ao PSG foi para “sair da sombra” de Lionel Messi e possivelmente conquistar o título de Melhor do Mundo da Fifa. O jogador brasileiro, porém, negou esta questão durante a apresentação pelo time francês nesta manhã e garantiu que não enxerga este posto como objetivo de vida.

“Não é uma coisa que tenho como objetivo ou como meta de vida. Não vivo para ser o melhor do mundo. Eu vim para cá por objetivos que tem o clube, não vim só por um objetivo individual, vim para ajudar os companheiros. Fazer este clube ser maior do que já é. Ir atrás do que eles ainda não têm. Vim para cá pelo time, pelo clube”, disse em entrevista ao Sportv.

Além disso, a quantidade de brasileiros no Paris Saint-Germain também foi um atrativo para o jogador que fez questão de repetir inúmeras vezes que esta decisão foi a mais difícil de sua vida. “São jogadores que, além de jogarmos juntos há algum tempo, a amizade que tenho com eles é muito grande. Isso, claro que de uma certa forma pesou um pouquinho mais, mas ali (no Barcelona) eu também tinha amigos. Eu queria esse desafio pra mim. Foi uma decisão muito difícil”, ressaltou.

Neymar pode estrear com a camisa 10 do PSG neste sábado, diante do Amiens, pela primeira rodada do Campeonato Francês, caso sua documentação seja regularizada pela Liga.