Sergio Moro liga para autoridades paraguaias para saber de Ronaldinho

O Ministro da Justiça, Sergio Moro, telefonou para as autoridades paraguaias nesta segunda-feira para saber mais informações sobre o caso do Ronaldinho Gaúcho. O ex-jogador foi preso na última sexta-feira, junto com seu irmão, Assis, por uso de documentos falsos.

Através de sua assessoria, Moro disse que “o Paraguai é soberano para tomar decisões”. O ministro já vem acompanhando o caso e ligou apenas para saber mais detalhes da situação dos irmãos.

Também nesta segunda-feira, os advogados de defesa entraram com um recurso para que eles deixem a cadeia e cumpram prisão domiciliar. Uma audiência para analisar o pedido foi marcada para terça-feira. Caso seja aceito, a dupla ainda terá que ficar em Assunção.

Ronaldinho foi nomeado embaixador do turismo pelo Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), em setembro de 2019, e, mesmo preso, continua no cargo.