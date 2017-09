Sem Tite, Fifa anuncia os três finalistas ao prêmio de melhor técnico do ano

Nesta sexta-feira, a Fifa divulgou os candidatos finalistas aos prêmios que indicam os melhores do mundo no futebol. Entre os técnicos, Zinedine Zidane, do Real Madrid, Antonio Conte, do Chelsea, e Massimiliano Allegri, da Juventus, foram os selecionados. Tite, que estava na lista prévia e ainda não perdeu oficialmente à frente da Seleção Brasileira, ficou de fora.

O favorito ao título é o francês Zidane, que comandou a equipe da capital espanhola em uma campanha brilhante na última temporada europeia. Os merengues são os atuais campeões do da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol. Melhor jogador do time, Cristiano Ronaldo também é favorito na categoria de Melhor Jogador do Mundo, que conta com a presença de Lionel Messi e do brasileiro Neymar.

A Fifa também nomeará o Melhor Goleiro do Mundo, a Melhor Jogadora, a Melhor Técnica, a Melhor Torcida e o Gol mais Bonito, representado pelo Prêmio Puskas, em homenagem ao húngaro Ferenc Puskas, grande jogador da década de 50.