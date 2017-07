Sem Pablo, Carille volta a contar com novato no banco de reservas

O Corinthians contará com novidades no seu banco de reservas na partida contra o Atlético-PR, na noite de sábado, em Itaquera. Sem poder utilizar o zagueiro Pablo, que sofreu uma contratura muscular na coxa direita, o técnico Fábio Carille escalou Pedro Henrique ao lado de Balbuena e voltou a relacionar outro prata da casa, Léo Santos.

Considerado um jogador promissor pela diretoria e pela comissão técnica, Léo Santos já tem três jogos como profissional e um gol marcado, no empate por 1 a 1 com a Ponte Preta, pela primeira fase do Campeonato Paulista.

Outro novato que ainda nem sequer estreou ficará como opção para o meio-campo, desfalcado de Rodriguinho, suspenso. Rodrigo Figueiredo ganhou mais uma oportunidade de ser suplente diante do Atlético-PR.

Já no ataque, Carille relacionou outra vez Clayton. O jogador emprestado pelo Atlético-MG em troca pelo meia Marlone é cotado a se transferir para o exterior e não foi ao Palestra Itália na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, na quarta-feira.

O time titular do Corinthians será o seguinte: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Moisés; Gabriel, Maycon, Marquinhos Gabriel, Jadson e Romero; Jô.

Veja quem o Corinthians relacionou para a partida:

Goleiros

Cássio e Walter

Laterais

Fagner, Léo Príncipe e Moisés

Zagueiros

Balbuena, Pedro Henrique e Léo Santos

Volantes

Gabriel, Maycon, Paulo Roberto, Camacho e Fellipe Bastos

Meias

Jadson, Marquinhos Gabriel, Clayson, Giovanni Augusto e Rodrigo Figueiredo

Atacantes

Romero, Jô, Clayton, Pedrinho e Kazim