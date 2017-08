Sem Dudu e Jailson, Cuca comanda treino fechado no Palmeiras

O Palmeiras realizou um treino sem a presença de jornalistas na tarde desta quarta-feira, na Academia de Futebol. Na atividade, Cuca não contou com Dudu e Jailson e esboçou o time titular para encarar o São Paulo neste domingo, às 16h (de Brasília), no Palestra Itália.

O trabalho tático promovido pelo treinador teve um duelo entre a formação ideal alviverde e o sub-20 da equipe. Em dia atípico, nenhum dos atletas concedeu entrevista coletiva, como ocorre normalmente mesmo em dias de treino fechado.

A tendência é de que o Verdão tenha mudanças em relação à derrota para a Chapecoense. Mayke e Jean brigam por uma vaga na lateral direita e, no meio-campo, Tchê Tchê ou Bruno Henrique devem aparecer na vaga de Thiago Santos.

Além disso, o goleiro Jailson segue afastado dos gramados. Mais cedo, o atleta de 36 anos postou um vídeo agradecendo as mensagens de carinho da torcida durante sua recuperação. Já Dudu, em recuperação muscular, tenta ficar novamente à disposição de Cuca, apesar da negativa dos médicos, e pode reaparecer no Choque Rei.

Com mais três dias de treino, o Verdão tenta encerrar uma sequência de três partidas sem vitória. O Palmeiras é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos e um de vantagem para o Flamengo, hoje quinto colocado.