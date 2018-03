São Paulo luta contra histórico de eliminações diante do São Caetano

O São Paulo tentará acabar com um estigma diante do São Caetano em jogos eliminatórios do Campeonato Paulista. Derrotado por 1 a 0 pelo time do ABC na partida de ida das quartas de final da atual edição do torneio continental, o clube do Morumbi caiu diante do adversário na mesma etapa em 2004 e nas semifinais em 2007.

A primeira dessas quedas ocorreu com um ídolo posicionado no banco de reservas do São Caetano. Em 21 de março de 2004, o técnico Muricy Ramalho foi visitante no Morumbi, mas comemorou uma vitória por 2 a 0, com gols do atacante Fabrício Carvalho (que teve a carreira interrompida por problemas cardíacos). Nas fases seguintes, o antigo auxiliar de Telê Santana viu o seu time superar o Santos (com direito a uma goleada por 4 a 0 no Anacleto Campanella) e o Paulista de Jundiaí para ficar com o título.

Três anos depois, o encontro entre São Paulo e São Caetano valeu uma vaga na decisão do Campeonato Paulista. Houve empate por 1 a 1 na ida e, na volta, uma surpresa. A equipe do ABC, agora sob a direção de Dorival Júnior, não se importou outra vez em estar no Morumbi e aplicou uma goleada por 4 a 1 nos donos da casa, com atuação destacada do meia Douglas, ex-corintiano que defende o Grêmio. Na decisão, o time do ABC parou no Santos, batido por 2 a 0 no primeiro jogo e vitorioso no segundo pelo mesmo placar, levando o troféu por ter feito melhor campanha.

Uma década depois daquela frustração, o São Paulo terá mais uma chance de mudar a sua história contra o São Caetano. Para isso, precisa ao menos devolver a derrota por um gol de diferença que sofreu no Anacleto Campanella e levar a disputa da vaga nas semifinais para os pênaltis. Uma vitória mais elástica já assegura a classificação.