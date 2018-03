Mexido e pressionado, São Paulo decide vaga com o São Caetano

Diego Aguirre terá seu primeiro encontro com a torcida tricolor no estádio do Morumbi na noite dessa terça-feira. E o técnico uruguaio não terá muito tempo para mostrar serviço. A cobrança é para agora, a começar com o confronto diante do São Caetano, a partir das 21h (de Brasília), pelo segundo jogo das quartas de final do Campeonato Paulista.

Depois de perder no Anacleto Campanella, o São Paulo precisa de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença para avançar à semifinal de forma direta. Qualquer triunfo por um gol leva a definição aos pênaltis, ao passo que o empate classifica o Azulão.

Diego Aguirre fechou os treinos de véspera da decisão e não deu qualquer pista sobre a escalação que deve mandar a campo. Mas, inevitavelmente, o tricolor terá uma equipe bem distinta daquela que perdeu e desagradou na estreia do sucessor de Dorival Júnior.

Talvez a primeira modificação aconteça no gol. Além da falha de Jean no último sábado, Sidão está recuperado de lesão na coxa e pode retomar seu posto de titular. A situação é semelhante a de Reinaldo, outro que deixou o time por causa de um problema na coxa, mas já foi liberado pelo departamento médico.

Na zaga, a tendência é que Bruno Alves atue ao lado de Arboleda. Rodrigo Caio está com a Seleção Brasileira e Anderson Martins ainda sofre de dores nas costas. Aliás, o ex-vascaíno sequer deve ficar no banco de reservas.

Hudson e Edimar também não estão 100% e reforços o times daqueles que ficarão apenas na torcida, assim como Cueva, que serve à seleção peruano e é desfalque certo.

Dessa forma, abre-se a possibilidade de Marcos Guilherme recuperar o posto de titular, e de Nenê, enfim, atuar mais centralizado, com Valdívia pela esquerda. Apesar da má fase, Diego Souza deve ganhar nova chance como centroavante. Tréllez, mais que deixou o DM para ficar à disposição de Aguirre, dificilmente será titular nessa terça.

Já pelo lado do São Caetano, o clima é de cautela. Mesmo com a vantagem de um gol, que permite a equipe jogar pelo empate, o técnico Pintado disse que o São Paulo é favorito.

“Eles (São Paulo) são os favoritos e continuam sendo os favoritos (mesmo depois da vitória). Conheço melhor o Morumbi do que a minha própria casa. Morei nesse estádio e sei que é muito difícil jogar lá. Mas tenho muita confiança no meu grupo, e queremos chegar longe”, afirmou o técnico do Azulão.

Pelo estadual, os dois clubes já se enfrentaram em 14 oportunidades. O Tricolor venceu seis vezes, enquanto o Pequeno Gigante triunfou em cinco jogos. As outras três partidas terminaram empatadas.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X SÃO CAETANO

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 20 de março de 2018, terça

Horário: 21h00 (de Brasília)

Árbitro: Salim Fende Chavez

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Gustavo Rodrigues de Oliveira

SÃO PAULO: Jean (Sidão); Éder Militão, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei e Petros; Marcos Guilherme, Nenê e Valdívia; Diego Souza (Tréllez)

Técnico: Diego Aguirre

SÃO CAETANO: Paes; Alex Reinaldo, Sandoval, Max e Bruno Recife; Ferreira, Vinícius Kiss, Nonato e Chiquinho; Ermínio e Diego Rosa

Técnico: Pintado