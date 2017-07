São Paulo lança uniforme em homenagem à torcida

O São Paulo vai apresentar seu novo segundo uniforme para a temporada de 2017, nesta sexta-feira. A camisa nova vai homenagear a torcida tricolor com o seguinte lema “Da Sua Vibração Vem a Nossa Raça”, que traduz a energia dos torcedores, ajudando-os a atingir novos limites dentro de campo. A camisa será utilizada pela primeira vez neste domingo, no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro.

O novo uniforme conta agora com listras verticais em vermelho, branco e preto até a altura dos ombros. A gola da camisa teve seu formato alterado e também conta com detalhe abaixo da altura do pescoço. Já a bermuda permanece preta, com listas vermelhas nas barras laterais.

Desenvolvida pela patrocinadora Under Armour, a camisa terá uma inovação tecnológica chamada “UA Coolswitch”, mecanismo aplicado para afastar o calor do corpo do atleta, proporcionando uma sensação de resfriamento instantâneo na pele à medida que o corpo esquenta com a atividade física.

O uniforme novo já está disponível no site da Under Armour para todo o Brasil, assim como nas lojas físicas da marca. Os preços variam de R$199,90 a R$349,90.