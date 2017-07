Araruna agradece ensinamentos de Rogério Ceni

O jovem Araruna ganhou espaço no elenco do São Paulo em 2017 e fez questão de agradecer as oportunidades do responsável por sua evolução: o técnico Rogério Ceni. O jogador usou as redes sociais para homenagear o treinador, demitido no início da semana em virtude da má campanha no Campeonato Brasileiro.

“Eu não poderia deixar de dizer obrigado! Pelos ensinamentos, vivência, confiança e tudo que aprendi com você Rogério! Serei eternamente grato… Dias melhores virão”, escreveu o jogador.

Com Rogério Ceni, Araruna começou atuando como meio-campista. No entanto, ele ganhou a posição de titular no time nas últimas partidas como lateral direito.