São Paulo e Flamengo decidem Copa São Paulo de Juniores

Nesta quinta-feira, às 10 horas (de Brasília), será conhecido o campeão da Copa São Paulo de Juniores de 2018. O Estádio do Pacaembu será palco do confronto entre São Paulo e Flamengo, clubes com muita tradição em formar jogadores nas categorias de base, que tentam seu quarto título de Copinha.

De um lado da decisão, o São Paulo contará com a força da torcida para conquistar o troféu, que não levanta desde 2010. Na ocasião, o Tricolor venceu o Santos nos pênaltis na final da competição. Na atual edição, o clube da capital venceu os três jogos da fase de grupos antes de vencer a Chapecoense por 2 a 0 na segunda fase. Mas nas fases seguintes, a equipe não teve vida fácil, vencendo o Botafogo-SP por 1 a 0, o Cruzeiro também por 1 a 0 e superando Vitória e Internacional nos pênaltis.

Do outro lado, o Flamengo tenta seu segundo título em três anos. A equipe da Gávea venceu o torneio em 2016, quando superou o Corinthians nos pênaltis. Em 2018, o Rubro-Negro teve duas vitórias e um empate na fase de grupos, mas venceu todas as partidas seguintes. Os garotos do ninho deixaram pelo caminho Elosport, Coritiba, Audax, Avaí e Portuguesa, e tentam fazer o mesmo com o Tricolor.

Para a final o São Paulo demonstra otimismo. Para o técnico André Jardine, o jogo conturbado contra o Internacional fortaleceu o time para a decisão. “O time chega muito fortalecido mentalmente e de espírito, a disputa de pênalti tinha um ingrediente a mais, pois o goleiro do Inter é muito bom”, disse ao site oficial do clube. “Tinha certeza de que mais cedo ou mais tarde a gente ia chegar nessa final”.

Já o Flamengo prega humildade, mas promete força total em busca do título. “Conseguimos um dos nossos objetivos, que era chegar à final”, disse o atacante Vitor Gabriel, autor de dois gols na semifinal, à Fla TV. “Agora temos que focar na final, porque vai ser uma final muito difícil”. Autor do outro gol da semifinal, o meia Luiz Henrique se mostrou confiante. “Vamos dar o título para esse clube que merece muito”.