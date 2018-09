São-paulinos e cruzeirenses trocam experiências no CT da Barra Funda

Nesta terça-feira, o Cruzeiro finalizou sua preparação para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras. E para os últimos ajustes, utilizou as instalações do São Paulo que, por sinal, se reapresentou no mesmo horário para dar início aos trabalhos visando o clássico contra o Santos. Ao fim das atividades, tanto os treinadores Mano Menezes e Diego Aguirre, quanto atletas aproveitaram para “resenhar” em um clima muito amistoso.

As diretorias dos clubes possuem possuem boa relação e recentemente promoveram até negociações envolvendo seus atletas. Edimar e Hudson, por exemplo, foram jogadores do Cruzeiro e assim que terminaram o exercício regenerativo da comissão técnica são-paulina aproveitaram para acompanhar a atividade dos ex-companheiros á beira do campo. O volante, titular e capitão da equipe paulista, esteve emprestado à Raposa em 2017.

Veja também: São Paulo se reapresenta com novidades e deve ter Everton no San-São

Diego Souza foi outro atleta tricolor que mostrou ter muitos amigos no clube mineiro. O camisa nove, artilheiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro com oito tentos ao lado de Nenê, se reuniu com um grupo de atletas do Cruzeiro, entre eles Bruno Silva, para colocar o papo em dia. Vale lembrar que Diego vestiu a camisa da Raposa em 2013, antes de se transferir para o Metalist, da Ucrânia.

Por fim, Diego Aguirre e Mano Menezes foram quem deram um tempo no trabalho e na preparação para os próximos compromissos para trocar experiências. Ao lado de Ricardo Rocha, aniversariante do dia, o treinador uruguaio se dirigiu ao campo que o time mineiro realizou seu treinamento e, juntos, os três permaneceram conversando, chegando até rirem durante algum assunto que ninguém, provavelmente, ficará sabendo qual.

Depois de finalizar a preparação, o Cruzeiro deixou o CT da Barra Funda e entrou em concentração para a partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília). Já o São Paulo entra em campo apenas no próximo domingo, quando enfrenta o Santos na Vila Belmiro pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

