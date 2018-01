Santos reserva duas vagas para inscrever reforços no Paulistão

O Santos inscreveu 21 jogadores profissionais no Campeonato Paulista, além de oito jogadores das categorias de base. O limite é de 26 atletas com mais de 20 anos de idade. Não há restrição para atletas nascidos até 1997.

Três das cinco vagas restantes já estão “reservadas” para o zagueiro Gustavo Henrique, o volante Yuri e o atacante Vitor Bueno. As demais lacunas serão preenchidas com reforços – há negociações em andamento pelo meia Lucas Zelarayán, do Tigres-MEX, Gabigol, do Benfica-POR, e Santiago Tréllez, do Vitória.

Gustavo Henrique e Vitor Bueno estão em fase final de recuperação após cirurgias no joelho. Yuri só não foi inscrito para a primeira rodada do Paulistão, contra o Linense, porque não havia assinado a renovação de contrato – ele estará regularizado na Federação Paulista de Futebol nos próximos dias.

O lateral-esquerdo Romário e o atacante Eduardo Sasha, contratados neste ano, estão à disposição do técnico Jair Ventura.

Fabián Noguera, Orinho, Serginho e Vladimir Hernández negociam com Estudiantes-ARG, Ponte Preta, América-MG e Atlético Nacional-COL, respectivamente. Leandro Donizete e Rafael Longuine também estão fora dos planos, mas ainda não receberam ofertas.

Reveja abaixo os inscritos do Santos no Campeonato Paulista:

Goleiros: Vanderlei, Vladimir e João Paulo;

Laterais: Victor Ferraz, Daniel Guedes, Romário e Caju;

Zagueiros: David Braz, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Cleber Reis;

Meio-campistas: Alison, Vecchio, Jean Mota, Léo Cittadini, Matheus Jesus e Renato;

Atacantes: Rodrigão, Bruno Henrique, Copete e EduardoSasha.

A lista de jogadores da base:

Lateral: Emerson

Zagueiros: Robson Bambu e Matheus Guedes

Meio-campistas: Lucas Lourenço e Victor Yan

Atacantes: Arthur Gomes, Yuri Alberto e Rodrygo