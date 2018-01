Santos faz proposta oficial e aguarda resposta do Vitória por Tréllez

O Santos fez uma proposta oficial ao Vitória para contratar Santiago Tréllez. O Peixe aguarda pela resposta do clube baiano. A oferta é menor do que a multa rescisória, de R$ 10 milhões, e não envolve empréstimo de jogadores.

As negociações foram conduzidas entre os diretores de futebol do Santos, Gustavo Vieira de Oliveira, e do Vitória, Erasmo Damiani. O alvinegro está otimista pela contratação do colombiano.

Tréllez fez 10 gols em 23 jogos pelo Vitória no Campeonato Brasileiro. O centroavante foi um dos responsáveis pela manutenção da equipe na Série A. Ele foi procurado recentemente por Corinthians e São Paulo.

Ainda sem reforços para assumir a camisa 9, o alvinegro deve estrear no Campeonato Paulista com Rodrigão de titular na partida contra o Linense, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), em Lins. As alternativas são Yuri Alberto, Diego Cardoso e Stéfano Yuri, todos revelados nas categorias de base.

O Santos contratou dois reforços até o momento: o lateral-esquerdo Romário e o atacante Eduardo Sasha. O técnico Jair Ventura também é uma novidade para 2018.