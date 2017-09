Santos confirma lesões de Lucas Lima e Renato e não prevê retornos

Assim como havia antecipado a Gazeta Esportiva nesta sexta-feira, em primeira mão, o Santos confirmou a lesão do meio-campista Lucas Lima na tarde deste sábado. Ele foi diagnosticado com lesão de grau 2 na coxa direita e, conforme publicação anterior, deve desfalcar o Peixe para a decisão contra o Barcelona de Guaiaquil, pela Libertadores.

O jogador foi avaliado pelo chefe do departamento médico e coordenador da área de saúde do clube, o doutor Rodrigo Zogaib, que tornou público a análise dos exames na manhã deste sábado. Segundo a nota oficial, a lesão é no músculo bíceps femoral da coxa direita.

Outro a passar por análise foi o volante Renato. Ele apresenta desconforto muscular no mesmo músculo de Lucas Lima, e foi constatado um edema no tornozelo direito além disso. Apesar do quadro, o experiente atleta de 38 anos deve participar da segunda partida contra os equatorianos.

Com isso, os dois iniciaram tratamento em dois períodos, sete dias por semana, no Centro de Excelência em Prevenção e Recuperação de Atletas de Futebol com o fisioterapeuta Luiz Alberto Rosan. O departamento médico santista preferiu não divulgar a previsão de retorno dos jogadores aos gramados.