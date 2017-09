Exame aponta edema na coxa e Lucas Lima deve desfalcar Santos em ‘final’

O Santos não deve contar com Lucas Lima para a decisão contra o Barcelona de Guaiaquil, na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela volta das quartas de final da Libertadores.

Após a realização de exames nesta sexta-feira, o meia teve constatado um edema na coxa direita. O tempo de recuperação varia entre uma e duas semanas. Porém, segundo apurado pela Gazeta Esportiva, o local ainda apresenta bastante líquido, o que deve deixar o santista de fora da partida diante do time equatoriano.

Lucas Lima sentiu o problema após sofrer entrada dura no duelo da última quarta. Ele deixou o gramado aos 19 minutos do segundo tempo para a entrada de Jean Mota, que deve ser o substituto do camisa 10 na volta contra o Barcelona-EQU.

O volante Renato, por sua vez, tem mais chances de jogar, mas segue como dúvida. Ele torceu o tornozelo esquerdo ainda no primeiro tempo da partida no Equador, mas seguiu até o fim. Assim como Lucas Lima, o camisa 8 também passou por exames nesta sexta, mas os resultados só serão divulgados no sábado.

Em contrapartida, o técnico Levir Culpi terá Bruno Henrique na decisão da próxima quarta-feira. Apesar de ter sido substituído com dores na panturrilha direito no duelo de ida, no Equador, o atacante passou por uma avaliação e nenhuma lesão foi constatada.

O jogador de 26 anos, assim como praticamente todo o time titular do alvinegro, será poupado contra o Botafogo, neste sábado, às 19h (de Brasília) pelo Brasileirão.