Romero lembra que Melo chamou Corinthians de “time pequeno”

O atacante Ángel Romero segue indignado com a repercussão das suas declarações após o empate por 1 a 1 com o Santos, no último final de semana, no estádio do Pacaembu. Depois de fazer um pronunciamento reclamando de xenofobia e preconceito por ser paraguaio, o que amplificaria suas falas, ele lembrou que uma frase parecida do volante Felipe Melo sobre o Corinthians não causou tamanho impacto.

“Há pouco Felipe Melo disse que o Corinthians era uma equipe pequena e nada aconteceu, porque é brasileiro. Gostaria que no Paraguai se defendesse igual quem insulta Cerro, Olímpia ou Guaraní”, comentou o jogador, em entrevista à Rádio ABC Cardinal, do Paraguai, relembrando uma passagem do meio-campista do rival ainda em 2017, após a derrota dos alviverdes no Derby do Paulista, com gol de Jô.

“A gente quando joga contra time pequeno, o time pequeno joga todo atrás, e às vezes acontece o que aconteceu contra o Corinthians, que fez um gol no final”, analisou Melo na ocasião, algumas semanas antes de se retratar a respeito do que foi dito.

“Sem a bola, temos de ser time pequeno. Porque foi criada também uma polêmica de que eu falei que o Corinthians era pequeno. Eu não sou maluco de dizer que o Corinthians é pequeno. Falei que, quando jogou contra o Palmeiras, sem a bola, jogou como time pequeno e não deixou que o Palmeiras brilhasse”, explicou-se o jogador.