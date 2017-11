Rogério Ceni é confirmado como novo técnico do Fortaleza

Ídolo e ex-técnico do São Paulo, Rogério Ceni foi confirmado nesta sexta-feira como novo comandante do Fortaleza. A equipe nordestina, que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro em 2018, oficializou a contratação por meio de uma publicação na rede social Twitter.

“Fechou o gol contra o Santos, River Plate e Liverpool. E agora fechou com o Leão”, afirmou a publicação.

No ano que vem, o Leão do Pici completará 100 anos de existência. Rogério chega para substituir Antônio Carlos Zago, que deixou o comando do clube cearense para assumir o Juventude.

Fechou o gol contra o Santos, River Plate e Liverpool. E agora fechou com o Leão. #m1tonofortaleza pic.twitter.com/xiGU7RAI3G — Fortaleza EC (@FortalezaEC) 10 de novembro de 2017

Ceni iniciou sua carreira como treinador no começo deste ano, liderando o São Paulo. Em 37 partidas, acumulou 14 vitórias, 13 empates e 10 derrotas, sendo demitido em meio a má fase do Tricolor paulista em julho.

Confira o comunicado oficial do Fortaleza:

“O Fortaleza Esporte Clube comunica e oficializa a contratação do Treinador Rogério Ceni. Um dos maiores jogadores da história do São Paulo, Rogério Ceni assinou contrato na tarde desta sexta-feira, 10 de novembro.”