Roger confirma Prass e indica mudanças na equipe do Palmeiras

Depois de estrear com o pé direito e vencendo na Libertadores, o Palmeiras volta as atenções novamente para o Campeonato Paulista. Nesta segunda-feira, os comandados de Roger Machado entram em campo para enfrentar o São Caetano e, segundo os indícios dados pelo próprio treinador, com algumas mudanças na equipe titular e a chance de algumas estreias, como a de Gustavo Scarpa como titular.

“O importante é que, com o bom planejamento, os resultados conquistados e a condição de chegar classificado, o próximo jogo nos dá a possibilidade de descasar alguns jogadores com grande sequência. Temos a chance também de oportunizar a entrada de alguns que vem atuando menos e, dentro dessas possibilidades, dar ritmo a maioria dos jogadores do nosso elenco”, disse Roger.

“Assim como o torcedor, eu também tenho curiosidade de ver o Scarpa atuando desde o início, de ver o Guerra atuando mais a frente, como falso nove, de ver uma dupla de volantes que até agora não tive oportunidade de ver atuando juntos. Alguma coisa vamos mostrar de diferente, alguns jogadores que não estiveram em campo vão estar, oportunizando a chance de justificar a titularidade”, completou.

Uma novidade foi garantida por Roger durante sua entrevista: a escalação de Fernando Prass. Reserva de Jaílson, o experiente arqueiro terá sua segunda oportunidade na temporada, já que substituiu o companheiro no clássico diante do Corinthians. “Pela suspensão do Jaílson, o Prass recebe a oportunidade com muito mérito, porque até esse momento tem tido um grande ano de treinamento e muito profissionalismo”, confirmou.

Após o compromisso contra a equipe do ABC, Palmeiras terá pela frente o clássico contra o São Paulo. O discurso do treinador alviverde, porém, é de pensar em um jogo de cada vez. “Ainda não está no clássico. A gente treina pensando nos jogos seguintes, mas a atenção imediata é sempre para o próximo, A partir do apito final na segunda a gente volta as atenções para o clássico, um jogo tão importante quanto esse”, finalizou Roger.