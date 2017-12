Ricardo Goulart aparece em foto segurando camisa do Palmeiras

Ricardo Goulart não vestiu, mas já tirou foto com a camisa do Palmeiras. Nesta quarta-feira, uma imagem do atacante do Guangzhou Evergrand, da China, segurando um manto alviverde agitou a torcida na internet.

Não está claro, porém, quando a foto foi tirada. O fato é que o jogador tenta a liberação de contrato com o clube chinês e, caso consiga, o Palmeiras aparece como um dos interessados em sua contratação.

Além do Palestra, Cruzeiro e Flamengo aparecem como candidatos a ter o atleta. A presença de Alexandre Mattos, no entanto, pode significar um trunfo para o clube paulista, por conta da amizade do jogador com o diretor alviverde.

Para 2018, o Palmeiras já acertou as chegadas do zagueiro Emerson Santos (Botafogo), do lateral esquerdo Diogo Barbosa (Cruzeiro) e do meia Lucas Lima (Santos), além do técnico Roger Machado. O clube deseja ainda contratar um goleiro e tem Weverton (Atlético-PR) na mira. Gustavo Scarpa também negocia.