Pela Copa da França, PSG e Olympique reeditam jogo da lesão de Neymar

Qualquer lembrança mais recente do clássico francês entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha remete a lesão de Neymar, justamente pela brevidade do confronto, ocorrido no último domingo. Nesta quarta-feira, menos de uma semana depois, os dois times voltam a se enfrentar, pelas quartas de final da Copa da França, novamente no Parque dos Príncipes. A bola rola a partir das 17h05 (de Brasília).

Pelo regulamento da competição, a equipe classificada será definida em jogo único. No caso, a coincidência com o calendário do Campeonato Francês colocou frente-a-frente duas das maiores potências locais em um intervalo de três dias. Na “prévia”, os comandados de Unai Emery demonstraram dentro de campo a superioridade e venceram por 3 a 0. O resultado, porém, acabou sendo o menos comentado.

Para o duelo, o treinador do PSG não poderá contar com Neymar, que sofreu uma entorse no tornozelo direito, e Marquinhos, com uma lesão no quadríceps esquerdo. A dupla de brasileiros é o único problema de Unai para o duelo, mas a escalação ainda é um mistério. Uma provável mudança é a entrada de Verrati no lugar de Diarra.

Prevendo o duelo, o comandante do PSG afirmou que espera uma postura tática diferente do adversário e alertou para as possibilidades de mudança que podem dificultar as ações de sua equipe. “Eles podem ter uma postura agressiva contra a gente, e precisamos ultrapassar essa defesa. Acho que eles podem mudar algumas posições. Tenho certeza que será um grande duelo, com muito contato e um confronto tático”, disse Unai Emery.

No caminho até as quartas de final, o Olympique de Marselha teve dificuldades mesmo enfrentando apenas adversários de divisões inferiores. Na estreia, foi necessária a prorrogação para vencer o Valenciennes por 1 a 0. Contra o Épinal, na rodada seguinte, venceu por 2 a 0 e nas oitavas de final conseguiu o primeiro resultado expressivo, 9 a 0 sobre o Bour-em-Bresse.

