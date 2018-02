Neymar sofre fissura e deve passar por cirurgia

Neymar teve a entorse no seu tornozelo direito confirmada nesta segunda-feira, após passar pelo ultrassom e pelo scanner. O problema, como informa o boletim médico publicado no site oficial do Paris Saint-Germain, é que o camisa 10 também sofreu uma fissura no quinto metatarso do do pé direito e deve ficar fora dos gramados durante um período maior do que o esperado.

De acordo com o Globoesporte.com, o atacante passará por uma cirurgia e permanecerá dois meses em recuperação. Dessa forma, ele voltaria a atuar apenas em maio, um mês antes da Copa do Mundo na Rússia. A informação confirma o desfalque do jogador no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid, na próxima terça-feira.

Os detalhes da operação ainda não teriam sido definidos, mas a lesão se assemelha à que tirou Gabriel Jesus dos gramados no início do ano passado, quando havia acabado de chegar ao Manchester City. Na ocasião, o camisa nove da Seleção Brasileira foi operado em 16 de fevereiro e teve seu retorno oficial apenas no dia 26 de abril.

Caso o PSG avance no torneio continental, Neymar só retornaria a tempo de disputar o duelo de volta das semifinais, assim como as últimas três rodadas do Campeonato Francês, cujo título já está encaminhado ao time do Parque dos Príncipes. O camisa 10 ainda perderá os dois últimos amistosos do Brasil antes do Mundial, contra Rússia e Alemanha, nos dias 23 e 27 de março, respectivamente.