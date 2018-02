Recém-chegado ao Tottenham, Lucas ganha elogios de Pochettino

Lucas Moura chegou ao Tottenham com a expectativa de jogar com mais frequência e ter um papel mais importante em relação a sua passagem pelo Paris Saint-Germain, onde nunca conseguiu se firmar entre os titulares e perdeu espaço, principalmente na última temporada.

Depois de ficar no banco diante do Arsenal e fazer sua estreia diante da Juventus, pela Liga dos Campeões, entrando no decorrer da partida, o brasileiro busca seu primeiro jogo como titular pelos Spurs. A oportunidade da vez para Lucas deve ser no próximo domingo, contra o Rochdale, e o treinador Mauricio Pochettino alimentou a esperança em entrevista coletiva.

“Nós estamos muito felizes com ele (Lucas) e com a forma como está trabalhando e se dedicando. Talvez ele tenha a possibilidade de estar entre os titulares no domingo pela Copa da Inglaterra”, disse o comandante argentino.

Depois de um empate com gosto de vitória pela Liga dos Campeões, o Tottenham enfrenta o lanterna da terceira divisão da Inglaterra pelas oitavas de final da competição nacional. Diante da sequência de jogos que o time vem passando desde o fim de 2017, alguns dos principais jogadores devem ser poupados, abrindo espaço para Lucas. O comprometimento com a partida, para o treinador, é a prioridade.

“Não é fácil reconectar novamente depois de jogo grande como contra a Juventus, ou o clássico contra o Arsenal. Nossa responsabilidade é sentir que o jogo no domingo também é grande, porque nos oferece a oportunidade de ir para as quartas da FA Cup”, comentou. “Sabemos muito bem que precisamos ficar com o mesmo nível de motivação que eles, tentar competir da nossa melhor maneira e tentar vencer o jogo”, completou o comandante.