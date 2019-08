PSG recusa nova proposta de Barcelona por Neymar, diz rádio francesa

A novela envolvendo o futuro de Neymar não terminou nesta quarta-feira. A rádio francesa RMC Sport noticiou que o Paris Saint-Germain negou a nova oferta feita pelo Barcelona pelo craque brasileiro.

Segundo a publicação, foram mais de dois dias de negociações intensas entre os clubes, que não chegaram em um acordo. Com a recusa das ofertas, restaria ao Barcelona apenas uma opção: pagar os €220 milhões exigidos pelo time francês.

“Eles sabem o que queremos desde o início e ainda estão longe da conta”, teria dito uma fonte envolvida nas negociações entre os clubes.

Durante o dia, o jornal catalão Sport noticiou que o Barcelona faria uma proposta envolvendo Raktic e Dembélé mais 125 milhões de euros por Neymar. Apesar do aval do croata, o jovem francês teria deixado claro o seu desejo de permanecer com os Blaugranas.

Com a nova recusa do Paris Saint-Germain, a transferência de Neymar ao Barcelona fica ainda mais difícil. Isso porque o time catalão não teria o valor pedido em caixa. Com a janela aberta até a próxima segunda-feira (02), o futuro do brasileiro segue indefinido.