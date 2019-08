Presidente do Barça vai a Mônaco para fechar acordo com o PSG por Neymar

A novela Neymar terá um capítulo decisivo nesta quinta-feira. Aproveitando a provável presença do presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, em Mônaco para o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, Josep Maria Bartomeu, mandatário máximo do Barcelona, dará a cartada final para tentar fechar com o brasileiro, segundo o diário catalão Sport.

De acordo com a publicação, o PSG ficou inclinado em aceitar a proposta feita pelo time catalão na última segunda-feira. Os termos propostos pelos espanhóis foram: 125 milhões de euros, a transferência de Rakitic em definitivo e o empréstimo de Dembélé por uma temporada. Os franceses aceitariam o acordo, mas o Barça espera pela sinalização positiva dos dois jogadores incluídos.

Fora dos planos de Ernesto Valverde, Rakitic já deu o aval a Arturo Canales, seu empresário, para negociar os detalhes do contrato com o time parisiense. O croata, inclusive, recusou uma investida para a renovação do vínculo no começo do ano por causa da vontade de mudar de ares.

Dembélé, por sua vez, tem uma postura completamente oposta. O jovem francês não tem intenção de sair do Barça, conforme já disse seu empresário Moussa Sissoko. “Ele vai ficar 100% no Barça. Não há possibilidade de ele sair. Ele quer e vai ganhar no Barça”, cravou. O agente, porém, foi visto circulando na capital francesa na última terça-feira.

O cenário é visto com bons olhos pela cúpula blaugrana para se livrar de Dembélé. Ao mesmo passo que pode perder espaço com a chegada de Neymar, o atacante causou dor de cabeça na na temporada passada ao faltar em vários treinamentos sem justificativa.

Diante desse cenário, com o Paris Saint-Germain, pressionado tanto por Neymar quanto pela torcida a aceitar a proposta, a reunião em Mônaco entre os dirigentes dos clubes pode render a finalização do acordo.