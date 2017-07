Próximo do São Paulo, Marcos Guilherme se despede do Dínamo

Às pressas com o fechamento da janela de transferências nesta quinta-feira, o São Paulo está próximo de anunciar a contratação de Marcos Guilherme, brasileiro que estava atuando pelo Dínamo Zagreb-CRO. O jogador inclusive já se despediu do clube croata em uma de suas redes sociais.

O atacante de 21 anos foi revelado pelo Atlético-PR e, depois de ter problemas com a adaptação na Croácia, está prestes a confirmar seu retorno ao Brasil, o que seria uma oportunidade para a recuperação de seu bom futebol. A contratação ainda não foi oficializada, mas acredita-se em uma chegada por empréstimo de um ano ao Tricolor, que teria preferência na compra de seus direitos ao final do vínculo.

Com a iminente chegada de Marcos Guilherme, Dorival Júnior ganha uma nova opção para os lados do setor ofensivo. Se confirmado, o atleta disputará posição com Wellington Nem, Marcinho e Denílson.