Presidente do Santos diz que vendeu Bruno Henrique sem comissão e promete multá-lo

O presidente do Santos, José Carlos Peres, disse que o atacante Bruno Henrique foi vendido ao Flamengo por R$ 23 milhões sem um R$ 1 de comissão para empresários.

Peres ainda disse que multará o atacante em 40% do salário por faltar na apresentação do elenco para a partida contra a Ferroviária, na primeira rodada do Campeonato Paulista, e que Sampaoli foi a favor da saída depois do episódio”

“Fizemos Bruno Henrique sem intermediário, sem comissão. Fico triste pela fofoca no clube. Não teve um centavo, de clube para clube. Santos e Flamengo. Tentamos segurar o máximo possível, mas proposta é de três vezes e meia de salário maior. Para não fugirmos de nosso limite, decidimos, junto ao Comitê de Gestão, que era melhor vender. Chegou atrasado no jogo, será multado e faremos a rescisão com 40% de multa pois não comparecer contra a Ferroviária. Foi o exemplo ruim do Arrascaeta no Cruzeiro. Fez algo que não foi correto e foi premiado, é o futebol, a força do dinheiro. Infelizmente, quem sumiu foi premiado. Com a gente, não. Depois que o treinador achou que a melhor forma era tirar, fizemos a venda sem comissão”, disse o presidente, na noite desta terça-feira.

Ronaldo

O volante do Flamengo viria emprestado por um ano como parte da venda de Bruno Henrique, mas, como informou a Gazeta Esportiva, a negociação está emperrada.

“Tem futuro, se apresentou bem, tem salário pequeno e achou que ganharia maior salário do nosso clube. Existe negociação. Ou Flamengo nos oferece outro jogador ou ele muda a pretensão. Defendo o Santos”, concluiu.