Santos muda proposta, mas segue sem acerto por Ronaldo

O Santos enviou uma nova proposta nesta semana pelo empréstimo de Ronaldo, do Flamengo, mas segue sem acerto com o empresário do jogador de 22 anos. O aumento nas condições foi insuficiente.

A negociação é complexa pois o Peixe quer costurar dois contratos: o de empréstimo, até o fim de 2019, e outro para o caso da compra, com salário maior. O valor fixado para a aquisição seria de 3 milhões de euros (R$ 12,7 mi).

Outro entrave é a comissão do agente. O Alvinegro se recusa a pagar agora, por causa do empréstimo, e quer arcar com a quantia pela possível permanência para 2020. As tratativas continuam.

O representante de Ronaldo pediu R$ 100 mil de comissão pelo empréstimo, com salário de R$ 80 mil agora e R$ 120 mil na compra. O empresário ficaria com 7% de encargos da aquisição.

Ronaldo viria como parte da venda de Bruno Henrique ao Flamengo, por R$ 23 milhões. O atacante, inclusive, estreou com dois gols na vitória por 2 a 1 diante do Botafogo, no último sábado. Se não houver acerto pelo meio-campista, o Peixe terá de buscar outro atleta rubro-negro.

