Prass vê Palmeiras mal em primeiros tempos e pede atenção

Nos primeiros três jogos sob o comando do técnico interino Alberto Valentim – contra Atlético-GO, Ponte Preta e Grêmio -, o Palmeiras sofreu apenas dois gols, tendo vencido os três confrontos. Já nas duas últimas partidas, Fernando Prass levou seis gols, três em cada primeiro tempo, o que faz com que o goleiro peça mais atenção à equipe desde o primeiro minuto.

“Tanto o primeiro tempo de hoje quanto o do Corinthians foi muito abaixo, tanto que nós sofremos três gols. A gente tem que usar o pouco tempo que tem para melhorar para o próximo jogo, entrar mais concentrado, mais ligado. Quando a fase é boa, as coisas dão certo, quando não é, você precisar fazer um pouco a mais para ter apresentações melhores”, disse o camisa 1.

Após o revés alviverde por 3 a 1 contra o Vitória, no Barradão, a distância para o líder Corinthians subiu para 11 pontos, o que fez os palmeirense ‘esquecerem’ a disputa pelo título. A derrota para o Rubro-Negro foi ainda mais dolorida considerando-se que foi apenas a terceira do Leão como mandante na competição. Agora, o pensamento palestrino está em pontuar para garantir uma vaga direta na Copa Libertadores.

“A gente tem que pontuar. Pensando em G4, Botafogo ganhou, Flamengo ganhou… está achatando. Tínhamos uma diferença para esses times, e essas equipes estão chegando. Temos que retomar o discurso de ‘jogo a jogo’, e acertar algumas coisas. Nessas duas partidas (contra Corinthians e Vitória), nosso primeiro tempo foi muito ruim e o jogo praticamente foi decidido ali. Temos que trabalhar, falar o menos possível e melhorar nosso rendimento”, completou.

Há três rodadas sem vencer – empate contra o Cruzeiro e derrotas para Corinthians e Vitória -, o Palmeiras se vê novamente pressionado por concorrentes na briga pela quarta posição do Brasileirão. Com 54 pontos e na quarta posição, o Alviverde vê o sexto colocado Botafogo se aproximar – são apenas três pontos a menos na tabela e um confronto direto pela frente, na penúltima rodada. No domingo, às 17h (de Brasília), o duelo será contra o Flamengo, no Palestra Itália.

