Moisés admite Palmeiras fora da briga pelo título após nova derrota

Mesmo após a derrota do Palmeiras no Derby do último domingo, Moisés concedeu entrevista e afirmou que seguia acreditando no título do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, porém, o camisas 10 desistiu oficialmente da conquista.

Após o revés alviverde por 3 a 1 contra o Vitória, no Barradão, a distância para o líder Corinthians subiu para 11 pontos. A derrota para o Rubro-Negro foi ainda mais dolorida considerando-se que foi apenas a terceira do Leão como mandante na competição.

“Não, agora a gente não briga pelo título. Sofremos duas derrotas. Hoje, no meu modo de ver, foi nosso pior jogo na era Valentim. Temos que abaixar a cabeça e escutar as críticas que virão e são merecidas, porque não fomos bem. E temos que trabalhar para a gente conseguir nosso objetivo agora que é a Libertadores direto”, disse o camisa 10.

O discurso de Moisés foi corroborado por Alberto Valentim em sua entrevista coletiva. O treinador, que após três triunfos iniciais, acumula três partidas consecutivas sem vencer, também apresentou um discurso realista e tirou o Verdão da briga pelo título.

“Não é nem preciso dizer que não lutamos pelo título. O Palmeiras briga luta para ir para a Libertadores. Temos de ser muito realistas, como fomos sempre, a gente precisa reagir rapidamente. Título não precisamos falar que ficou muito distante. Temos de classificar o melhor possível para a Libertadores”, disse o interino.

Há três rodadas sem vencer – empate contra o Cruzeiro e derrotas para Corinthians e Vitória -, o Palmeiras se vê novamente pressionado por concorrentes na briga pela quarta posição do Brasileirão. Com 54 pontos e na quarta posição, o Alviverde vê o sexto colocado Botafogo se aproximar – são apenas três pontos a menos na tabela e um confronto direto pela frente, na penúltima rodada. No domingo, às 17h (de Brasília), o duelo será contra o Flamengo, no Palestra Itália.

