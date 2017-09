Portugal derrota a Hungria fora de casa e segue na caça à Suíça

Portugal conseguiu uma importante vitória sobre a Hungria neste domingo, em Budapeste, eliminando o time da casa e se mantendo na cola da Suíça brigando por uma vaga direta à Copa do Mundo. O gol do triunfo por 1 a 0 foi marcado pelo centroavante André Silva, no começo do segundo tempo, após cruzamento de Cristiano Ronaldo.

Dono de um time mais bem posicionado e com qualidade técnica acima dos anfitriões, os visitantes correram poucos riscos, apostando sempre na boa construção de meio-campo com João Moutinho e João Mário. Vigiado de perto pela defesa adversária, Ronaldo teve poucas oportunidades e passou a sair mais da área, concentrando suas ações pelo lado esquerdo.

A movimentação foi tão boa que ele acabou lançado na lateral da área, aos três minutos da etapa final, e chegou à linha de fundo. Com a canhota, o craque do Real Madrid levantou na segunda trave e achou Silva, que dividiu com o zagueiro e, de peito, conseguiu o desvio necessário para decretar o triunfo português.

Os húngaros, empurrados por uma festiva torcida, chegaram a pressionar nos últimos minutos e tiveram uma boa oportunidades aos 47 minutos, mas Rui Patrício defendeu uma cabeçada forte e afastou o perigo. Com o resultado, Portugal tem agora 21 pontos, três a menos que a Suíça, que disparou 3 a 0 sobre a Letônia, fora de casa.

Com dois jogos pela frente, os portugueses ostentam um saldo de gols muito maior do que os líderes (24 a 15) e, caso ambos cumpram suas obrigações contra Andorra e Hungria, respectivamente, os lusos precisariam de uma vitória simples sobre os suíços na última rodada, em casa, para assegurar uma vaga direta à Copa do Mundo. Ambos, porém, já têm presença assegurada na repescagem, pois não podem ser mais alcançados pela Hungria, terceira colocada, que estacionou nos 10 pontos.