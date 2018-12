Peres diz que Victor Ferraz e Bruno Henrique podem sair do Santos por causa de salário

O presidente do Santos, José Carlos Peres, disse nesta quinta-feira que, mesmo com o pedido do técnico Jorge Sampaoli pela permanência, pode negociar o lateral-direito Victor Ferraz e o atacante Bruno Henrique.

Peres explica que a dupla gostaria de sair para ganhar salários maiores. Ferraz tem proposta do São Paulo e Bruno tem ofertas do Cruzeiro e Flamengo.

“O Sampaoli chegou e disse que conta com estes jogadores. Mas os atletas têm o desejo de ganhar um salário maior. Vamos resolver nos próximos dias”, disse o presidente, à Transamérica.

A proposta do São Paulo por Victor Ferraz é de 1 milhão de euros (R$ 4,5 mi) por 45% dos direitos econômicos – a oferta foi considerada baixa pela diretoria. O Flamengo ofereceu mais de R$ 20 milhões e atletas por empréstimo, enquanto o Cruzeiro admite envolver o meia Thiago Neves para ter o camisa 11.