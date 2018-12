São Paulo faz “proposta final” por Victor Ferraz; Santos deve recusar

O São Paulo fez nos últimos dias uma “proposta final” ao Santos por Victor Ferraz: 1 milhão de euros (R$ 4,5 mi) pelos 45% dos direitos econômicos pertencentes ao Peixe.

A informação do Blog do Ademir Quintino foi confirmada pelo empresário do lateral-direito, Marcos Casseb, à Gazeta Esportiva. A oferta ainda não foi respondida pelo Peixe.

O presidente José Carlos Peres sugeriu uma troca entre Ferraz e o centroavante Santiago Tréllez – opção recusada pelo Comitê de Gestão. A ideia agora é deliberar novamente sobre a última proposição do rival. O técnico Jorge Sampaoli conta com o capitão para 2019 e a resposta deve ser “não”.

Victor Ferraz aproveita as férias e deixa a situação para seus representantes. O lateral-direito não descarta jogar pelo São Paulo e aguarda por valorização no Santos, técnica e/ou financeira.