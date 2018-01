Paulo Roberto assina novo contrato com o Corinthians e comemora

Um ano após ver a sua contratação ser bastante contestada por torcedores do Corinthians, o volante Paulo Roberto assinou um novo vínculo com o clube, agora válido até o final de 2019. O reserva imediato de Gabriel em 2017, antes emprestado pelo Grêmio Osasco Audax, teve os direitos econômicos adquiridos pelo clube do Parque São Jorge após se mostrar útil ao técnico Fábio Carille.

“É uma felicidade muito grande. Tenho as expectativas de continuar mostrando o meu trabalho e de fazer em 2018 o que fizemos em 2017. Desejo um ano incrível para a gente, com conquistas de títulos e muitas vitórias pessoais e coletivas”, comentou Paulo Roberto, que, nesta temporada, ganhou a concorrência de Renê Júnior, vindo do Bahia, e Jean, antes emprestado ao Vasco.

Aos 30 anos, Paulo Roberto tem 16 jogos como corintiano no currículo, com destaque para as boas atuações contra a Ponte Preta, na final do Campeonato Paulista, e o Grêmio, em compromisso decisivo para o Corinthians abrir vantagem na liderança do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Antes de chegar ao Corinthians, Paulo Roberto estava no Sport, também como reserva. Rodado, ele passou ainda por Juventus, Brasil de Farroupilha, Guarani, Atlético-PR, Ponte Preta, Figueirense e Bahia.