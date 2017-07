Para Carille, Corinthians deve dobrar seus pontos para ser campeão

O Corinthians já somou a metade dos pontos de que precisa para ser campeão brasileiro. O cálculo foi feito pelo técnico Fábio Carille, que, de tão satisfeito com a liderança folgada da competição, não deu importância ao empate por 2 a 2 com o Atlético-PR no sábado, em Itaquera.

“Do jeito que está o campeonato hoje, quem fizer 72 pontos consegue o título. É a conta que faço agora, mas tudo vai se definir nas últimas dez rodadas”, comentou Carille, para quem a campanha do Palmeiras do ano passado não deverá ser igualada. “Não acredito que alguém fará 80 pontos (número alcançado pelo rival em 2016). Está um time perdendo para o outro. Acho que ninguém passará de 72”, repetiu.

Hoje, o Corinthians soma 36, com 14 jogos disputados. Teria mais de um turno, portanto, para somar outros 36 e conquistar o seu sétimo título brasileiro. “Essa é a minha opinião hoje. Talvez mude depois”, ponderou Carille.

Seja como for, o Corinthians lidera com sobras o Campeonato Brasileiro. Com um jogo a mais em relação aos seus principais concorrentes, que entrarão em campo neste domingo, o time tem 11 pontos de diferença para o Grêmio e 13 para o Santos e o Flamengo.

“Empatar com o Atlético-PR acontece. O campeonato é difícil. O Avaí foi a Porto Alegre e fez 2 a 0 no Grêmio, o que ninguém esperava. Então, se estivéssemos com 26 pontos, já estaríamos felizes. Estamos com 36. Isso cria a sensação de que vamos pegar o Atlético-PR em casa e ganhar, mas não é assim”, alertou Carille.

O próximo compromisso do Corinthians será justamente contra a equipe que surpreendeu o Grêmio. Na noite de quarta-feira, os comandados de Fábio Carille estarão na Ressacada para enfrentar o Avaí.