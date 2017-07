Carille nega desconcentração e evita dar resposta a Renato Gaúcho

O Corinthians deixou dois pontos escaparem – apenas empatou por 2 a 2 com o Atlético-PR na noite deste sábado, em Itaquera – na mesma semana em que Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, apostou que o líder do Campeonato Brasileiro despencaria na tabela de classificação.

Fábio Carille, por sua vez, não deu muita importância ao resultado nem à declaração de seu colega de profissão. O treinador do Corinthians negou que os seus comandados estivessem desconcentrados após derrotar o grande rival Palmeiras no Palestra Itália e disparar na ponta da competição.

“No primeiro tempo, faltou concentração. No segundo, não. Criamos várias oportunidades. Gostei do volume de jogo”, comentou Carille, evitando definir o empate com o Atlético-PR como um “tropeço”. “De jeito nenhum. Não tem nada disso. O campeonato é assim. O Grêmio também perdeu em casa para o Avaí. Lá na frente, vamos falar da importância desse ponto de hoje”, previu.

O “ponto de hoje” deixou o Corinthians com 36 na tabela, ainda muito à frente do Grêmio. O time de Renato Gaúcho soma 25 e tentará encurtar a vantagem do líder com uma vitória sobre a Ponte Preta neste domingo, em Porto Alegre.

“Não tenho nada para falar do Renato”, avisou Carille. “O que ele disse é muito pequeno perto das cobranças que enfrentamos no começo do ano. Não é nada perto do tanto que fomos bombardeados. Ninguém falou sobre a declaração dele no Corinthians”, garantiu.

Carille espera provar que o Corinthians não foi afetado psicologicamente já na próxima rodada. Na quarta-feira, a sua equipe irá a Florianópolis para enfrentar o Avaí, que luta contra o rebaixamento.