Palmeirenses procuram valorizar ponto somado contra o Cruzeiro

Com a chance de ameaçar o Corinthians na liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ficou no empate por 2 a 2 diante do Cruzeiro na noite de segunda-feira. Os jogadores do time mandante, ainda na saída no gramado do Palestra Itália, procuraram valorizar o ponto somado diante do adversário mineiro.

“Ainda faltam sete rodadas e tem muita coisa para acontecer no Campeonato Brasileiro. Fizemos uma boa partida e sofremos dois gols por infelicidades nossas, mas não deixamos de somar um ponto”, afirmou o experiente Fernando Prass, responsável por defesas importantes na noite de segunda-feira.

A sete rodadas do fim do torneio nacional, o Corinthians, derrotado pela Ponte Preta, contabiliza 59 pontos ganhos, cinco a mais que o vice-líder Palmeiras. O meio-campista Moisés, a exemplo de Prass, também destacou a diminuição da diferença em relação ao primeiro lugar.

“Temos que melhorar a cada jogo, como fizemos contra o Cruzeiro. Mesmo não ganhando, foi a melhor das quatro partidas nesse período com o Alberto (Valentim). Somamos um ponto e o sentimento é de felicidade pelo que apresentamos”, afirmou o camisa 10.

O lateral esquerdo Egídio, após completar seu 100º jogo com a camisa do Palmeiras, adotou discurso semelhante. E ainda garantiu que o time alviverde chega com o moral alto para o confronto com o Corinthians, marcado para as 17 horas (de Brasília) de domingo, na arena de Itaquera.

“Vamos (para o clássico) como um time grande, como o Palmeiras, para jogar de igual para igual com o Corinthians. Já ganhamos lá dentro e não podemos pensar diferente. A vantagem, que era de seis pontos, caiu para cinco. Poderia ser de três, mas o futebol é assim. Não tem nada de errado com o time e estamos evoluindo jogo a jogo”, declarou.

O volante Bruno Henrique, suspenso diante do Cruzeiro, fica à disposição do técnico interino Alberto Valentim para o duelo com o Corinthians. O zagueiro colombiano Yerry Mina, inativo desde agosto, também pode ser relacionado para o Derby em Itaquera.

