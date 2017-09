Palmeiras planeja elenco para 2018 e Cuca elogia emprestados

Cuca tem contrato com o Palmeiras até o final deste ano, mas ao lado do gerente de futebol Alexandre Mattos, já planeja o elenco do Verdão para 2018. Conforme já adiantado pelo presidente Maurício Galiotte, a ideia da diretoria e comissão técnica é ter mais atletas da base no elenco alviverde.

“Emprestamos o Thiago Martins para o Bahia. O Arthur está fazendo uma ótima Série B, jogando muito bem no Londrina, já tivemos muitas ofertas por ele. O João Pedro foi um pecado muito grande ter se machucado, porque vinha jogando muita bola na Chapecoense. O Matheus Salles também está servindo ao Bahia, o Victor (Luis, no Botafogo) também. São jogadores que vão voltar com experiência e assim será mais fácil utilizá-los. E estamos de olho no mercado também” disse Cuca.

Confira uma análise dos jogadores emprestados do Palmeiras:

Entre os citados pelo comandante, Victor Luis é quem teria mais espaço, já que Egídio tem contrato com o Palmeiras até o final do ano e Zé Roberto deve encerrar a carreira. Já Artur, maior surpresa do grupo, está com moral no Londrina, mas encontraria muita concorrência no Verdão.

“Eu gosto de montar minhas equipes, Alexandre (Mattos) também. Temos que trabalhar em conjunto, se não tiver isso, você não anda. Temos trabalhado, lógico que de forma restrita, mas já estamos analisando o mercado para o ano que vem. O importante disso tudo são os meninos que emprestamos que estão bem”, completou.

Logo após as eliminações consecutivas na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, o presidente Maurício Galiotte garantiu que Cuca seguirá como treinador da equipe em 2018. Recentemente, o treinador chegou a se irritar ao ser questionado sobre uma possível procura do Atlético-MG.