Cuca se irrita com pergunta sobre interesse do Galo e nega procura

O técnico Cuca se irritou ao ser questionado se teria sido procurado por algum dirigente do Atlético-MG para assumir o Galo e 2018. Neste sábado, Rogério Micale foi muito xingado pela torcida atleticana no estádio Independência após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, em que o Alvinegro teve dois jogadores a mais.

“Como que pode? Essa pergunta nem deveria ser feita. Lógico que não! E se alguém tivesse me procurado, eu não iria atender de forma alguma. Fica até ruim para mim essa pergunta, é um desrespeito com o trabalho dos dois técnicos. Eu tenho contrato com o Palmeiras até 2018”, disse o comandante do Verdão.

Anteriormente, Cuca foi perguntado sobre o carinho da torcida atleticana consigo durante os 90 minutos. O treinador do Palmeiras teve o nome gritado pelos pouco mais de 16 mil pagantes em Belo Horizonte.

“Sempre somos homenageados nos clubes que passamos e isto é fantástico. O que fizemos no Atlético-MG em dois anos e meio, uma remontagem praticamente total, foi muito importante na minha carreira. Foram três conquistas aqui, além de um vice brasileiro. Um lugar que guardamos com carinho, mas hoje o Atlético-MG está muito bem representado pelo Micale, que é nosso campeão olímpico”, completou, antes de analisar a atuação do Verdão na partida.

“Acho que jogamos bem, quem sabe até um pouquinho melhor do que quando estava com 11, o time se encaixou bem. Perdemos o segundo homem com o Willian, e ainda com organização não tomamos aquele sufoco de que a bola ia entrar a qualquer momento, só no finzinho, duas bolas ali. Tivemos a bola clara do jogo, que trabalhamos, e com nove poderíamos ter vencido. O ponto não vai acrescentar muito em termos de tabela, mas é importante em termos de confiança para dar uma arrancada na sequência do campeonato”.

Com o resultado, o Verdão mantém a quarta posição, agora com 37 pontos (13 a menos do que o líder Corinthians), mas ainda pode ser ultrapassado pelo Flamengo no domingo. Já o Atlético-MG, com 30, ocupa momentaneamente a nona colocação (ainda pode ser ultrapassado no complemento da rodada).