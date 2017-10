Palmeiras irá treinar enquanto os rivais jogam neste final de semana

Nesta semana, o meio-campista Moisés afirmou que iria secar os rivais na disputa pelo título do Campeonato neste final de semana. O que o camisa 10 não imaginava, porém, é que o técnico Alberto Valentim iria marcar os treinos do Palmeiras de sábado e domingo justamente no horário dos confrontos de Santos e Corinthians.

“A gente tem que esquecer. No horário dos jogos estaremos treinando. Temos que aproveitar esse dia a mais para treinar por jogar apenas na segunda-feira). Começamos a semana com apenas com vídeo, temos que tirar proveito desse dia a mais”, disse o interino Alberto Valentim.

O Santos enfrenta o São Paulo neste sábado, às 17h (de Brasília), no Pacaembu. Já o Corinthians visita a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, domingo, às 17h. Assim, quando o Palmeiras receber o Cruzeiro no Palestra Itália, segunda, às 20h, já saberá os resultados de seus principais concorrentes, o que, no entanto, é indiferente para Alberto Valentim.

“Não me preocupa a pressão. Tenho cobrado os jogadores para melhorar nossa forma de nos preparar para o jogo, e tem sido uma resposta muito boa. Com pouco tempo, mas com muita atenção, conseguimos levar da teoria para a prática. Isso é muita concentração do jogo a jogo. Vai ser uma rodada diferente, lógico. Mas não vai mudar, estamos focados no Cruzeiro e em melhorar seu nível de atuação”, completou.

Com o triunfo sobre o Grêmio, no ultimo domingo, o Palmeiras roubou a vice-liderança dos gaúchos no Campeonato Brasileiro, indo a 53 pontos, seis atrás do líder Corinthians. O Santos, com os mesmos 53 pontos, leva desvantagem no número de vitórias (16 a 14 a favor dos alviverdes). O Verdão agora volta a campo na próxima segunda-feira, quando recebe o Cruzeiro, às 20h (de Brasília), no Palestra Itália.