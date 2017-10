Moisés admite que irá secar rivais, mas não fala em título brasileiro

A palavra título não está no vocabulário dos jogadores do Palmeiras, mas segue no imaginário dos atletas. Se com Cuca o Verdão deixava clara a intenção de alcançar o líder Corinthians na ponta do Campeonato Brasileiro, a ordem sob o comando de Alberto Valentim é focar em vencer a partida seguinte e garantir uma posição no G4 do torneio. Isso não significa, porém, que os atletas não irão secar os rivais neste final de semana.

“Sem dúvida vou acompanhar os jogos. Não vou ser hipócrita de dizer que não vou torcer para os resultados serem a nosso favor. Os adversários também torcem pelo nosso tropeço, e nós torcemos pelo deles. Vamos acompanhar, torcer, mas sempre lembrando que o principal objetivo é vencer nossos jogos, melhorar o desempenho, para que a gente possa terminar o ano da melhor forma possível”, disse o meia Moisés.

Sob o comando de Alberto Valentim, o Palmeiras soma 100% de aproveitamento, com três vitórias, oito gols marcados e apenas dois sofridos. Desde o triunfo contra a Ponte Preta, porém, quando a distância para o líder Corinthians caiu para nove pontos, todos os jogadores do Verdão falam em conquistar uma vaga no G4, deixando de lado – no discurso – o título brasileiro.

“Melhoramos na competição porque começamos a focar na gente, no nosso adversário, e conseguimos dar uma resposta positiva. Mas já passamos por situações parecidas, quando evoluímos, mas depois oscilamos. Precisamos manter o ritmo e continuar somando”, disse o meia Moisés, que espera garantir uma posição no G4 com mais duas ou três vitórias na competição.

“Para conquistarmos nossos objetivos, temos que vencer o adversário da rodada. Nosso foco principal é o G4 e, para alcança-lo, precisamos vencer mais duas ou três partidas. Precisamos conquistar a vaga direta na Libertadores, que é o objetivo que foi colocado e, para isso, temos que focar nos próximos adversários. Não há nenhum jogo mais importante que o Cruzeiro na segunda-feira”, completou.

Com o triunfo sobre o Grêmio, no ultimo domingo, o Palmeiras roubou a vice-liderança dos gaúchos no Campeonato Brasileiro, indo a 53 pontos, seis atrás do líder Corinthians. O Santos, com os mesmos 53 pontos, leva desvantagem no número de vitórias (16 a 14 a favor dos alviverdes).