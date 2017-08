Palmeiras inicia venda de ingressos com desconto para jogo contra a Chape

Os ingressos para o jogo entre Palmeiras e Chapecoense, neste domingo, às 19h (de Brasília), no Palestra Itália, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, já estão à venda para sócios-torcedores Avanti. Os bilhetes terão valor reduzido em relação ao duelo contra o Atlético-PR, último pelo Brasileirão na Arena.

Com início nesta segunda-feira, às 10h (de Brasília), o benefício da exclusividade de venda para sócios Avanti durará até quarta-feira, às 18h (de Brasília). A venda para os sócios Avanti será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.

O desconto nos ingressos é de R$ 10 para o Gol Sul, Superior Norte e Sul e Superior Leste e Oeste, R$ 20 na Central Leste, e R$ 40 para a Central Oeste. O Gol Norte não sofreu alteração de preços.

O duelo ainda terá como atração a estreia do uniforme 3 do Palmeiras, considerado nesta semana como o segundo mais bonito do mundo. Confira abaixo os valores e divisão de dias e horários das pré-vendas para sócios Avanti:

1ª Pré-venda

Início da pré-venda: 14/08/2017 – 10h

– Sócios Avanti 5 estrelas (de 81 a 100% de Rating)

– Sócios Avanti do Plano Diamante

– Sócios do clube social que também são sócios Avanti (independentemente do plano)

2ª Pré-venda

Início da pré-venda: 14/08/2017 – 15h

– Sócios 4 estrelas (de 61 a 80% de Rating)

– Sócios Avanti do Plano Platina

3ª Pré-venda

Início da pré-venda: 15/08/2017 – 10h

– Sócios Avanti 3 estrelas (de 41 a 60% de rating)

– Sócios Avanti do Plano Ouro

4ª Pré-venda

Início da pré-venda: 15/08/2017 – 15h

– Sócios Avanti 2 estrelas (de 21 a 40% de rating)

– Sócios Avanti do Prata Superior

5ª Pré-venda

Início da pré-venda: 16/08/2017 – 10h

– Sócios Avanti 1 estrela (de 1 a 20% de rating)

6ª Pré-venda

Início da pré-venda: 16/08/2017 – 15h

– Todos os sócios Avanti Palmeiras

VALORES DOS INGRESSOS

Gol Norte – R$ 90,00 [R$ 45,00 meia-entrada] Gol Sul – R$ 130,00 [R$ 65,00 meia-entrada] Central Leste – R$ 140,00 [R$ 70,00 meia-entrada] Central Oeste – R$ 160,00 [R$ 80,00 meia-entrada] Superior Norte e Sul – R$ 100,00 [R$ 50,00 meia-entrada] Superior Leste e Oeste – R$ 120,00 [R$ 60,00 meia-entrada] Superior Visitante – R$ 100,00 [R$ 50,00 meia-entrada]