Tradição e modernidade: Galiotte exalta ‘2º camisa mais bonita do mundo’

A revista inglesa Four Four Two elegeu a camisa número 3 do Palmeiras, lançada no início do mês, como a segunda mais bonita do mundo na atual temporada. De acordo com a publicação, o manto palestrino ficou entre os melhores da lista porque “o novo kit do campeão brasileiro homenageia o time de 1942 e combina um lindo tom de ouro com a tonalidade verde” – a estreia do novo uniforme ocorrerá no domingo, às 19h (de Brasília), contra a Chapecoense, no Palestra Itália, pela 21ª rodada Campeonato Brasileiro.

“Como disse Armando Del Debbio, treinador palmeirense na ocasião da Arrancada Heroica: ‘O Palestra morre líder e o Palmeiras nasce campeão’. Hoje, o Palmeiras é um dos maiores e mais modernos clubes do mundo, mas fazemos questão de honrar a nossa tradição de 103 anos. A nova camisa 3 celebra este ideal ao mesclar modernidade e tecnologia em uma homenagem a um de nossos maiores momentos”, afirmou Maurício Galiotte, presidente do Palmeiras.

Inspirado na inesquecível Arrancada Heroica de 1942, episódio que marcou a mudança de nome de Palestra para Palmeiras por conta da Segunda Guerra Mundial, o uniforme 3 desta temporada conta com um verde escuro e detalhes em dourado nas mangas, gola e nas três listras da adidas que ficam nas laterais da camisa.

Há 75 anos, o Verdão marcou o futebol brasileiro com uma partida inesquecível contra o São Paulo. Era o primeiro jogo de sua história após a mudança de nome para Sociedade Esportiva Palmeiras. Se vencesse o jogo, o clube seria campeão paulista. Com a bola rolando, aos 19 minutos do segundo tempo, o Palmeiras vencia por 3 a 1 e teve um pênalti marcado a seu favor. Surpreendendo a todos, o adversário decidiu abandonar o campo antes da cobrança, dando fim ao duelo e confirmando a vitória do Palmeiras. Com isso, a taça do Paulistão de 1942 ganhou as cores verde e branca. A campanha palestrina ficou eternamente conhecida como Arrancada Heroica.

“A história do Palmeiras é simplesmente fantástica. Qual grande clube do mundo pode dizer que foi campeão em seu primeiro jogo? É um fato único: um clube vencedor desde o seu nascimento. E essa conquista histórica merece ser relembrada para que as novas gerações saibam da importância do Palmeiras. Estamos orgulhosos por fazer uma camisa que celebra este momento da história do Palmeiras”, disse Luiz Gaspar, head de futebol da adidas Brasil.

A nova camisa 3 do Alviverde está à venda pelos meios oficiais do clube e o valor é de R$249,99 (masculino) e R$229,99 (feminino e infantil).