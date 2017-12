Palmeiras confirma troca de Marcos Rocha por Róger Guedes

Depois de muita conversa, o Palmeiras finalmente sacramentou a contratação do lateral-direito Marcos Rocha. O clube paulista negociava com o Atlético Mineiro, antigo clube do experiente jogador. Na manhã desta quarta-feira, por meio de seu site oficial, o Verdão confirmou a vinda de Rocha, e, em contrapartida, a ida de Róger Guedes ao Galo.

Tanto o contrato de Marcos Rocha quanto o de Róger Guedes vale por empréstimo de um ano, e possuem passe fixado. O lateral direito chega para assumir a titularidade da posição, um dos principais problemas do Palmeiras na última temporada, com Mayke e Jean revesando no time principal.

A negociação já se arrastava há algum tempo. Na última semana, a Gazeta Esportiva apurou, com uma fonte ligada diretamente à negociação, que as equipes pretendiam finalizar a troca após o Natal. O Atlético-MG precisou renovar o vínculo de Marcos Rocha para não correr o risco de perder um atleta da base sem ganhos, já que seu contrato ia até dezembro de 2018.

Revelado pelo Atlético Mineiro, em 2008, Marcos Rocha, de 29 anos, também passou por Uberlândia, CRB, Ponte Preta e América Mineiro, por empréstimo, sempre permanecendo jogador do Galo. Pelo clube mineiro, o lateral atuou em mais de 300 partidas e teve participação importante na conquista do inédito título da Copa Libertadores, em 2013.

Além da competição internacional, Rocha também conquistou a Copa do Brasil de 2014, além da Recopa Sul-Americana, no mesmo ano, e quatro edições do Campeonato Mineiro (2012, 2013, 2015 e 2017). Em 2013, por conta de sua ascensão, Rocha foi convocado para a Seleção Brasileira, e atuou em dois amistosos, contra Chile e Austrália.

Com a chegada de Marcos Rocha, o técnico Roger Machado terá à disposição no elenco quatro jogadores que atuam na lateral direita: Rocha, Jean, Mayke e Fabiano. O último, no entanto, pode ser negociado pela equipe.

Róger Guedes deixa o Verdão

Se Marcos Rocha chega, Róger Guedes deixa o clube paulista. Um dos jogadores mais importantes do Palmeiras na conquista do Campeonato Brasileiro, em 2016, o jovem atacante não teve o mesmo sucesso em 2017, e irá atuar no Atlético-MG em 2018.

Com contrato de empréstimo de um ano, Róger terá que disputar posição com Luan, Capixaba, Erik e Clayton, jogadores que atuam mais avançados. A contratação do jovem foi um pedido do técnico Oswaldo de Oliveira, que tem como objetivo rejuvenescer o ataque, assim como dar mais velocidade e profundidade ao setor.

Aos 21 anos, Róger Guedes atuou por duas temporadas com a camisa do Palmeiras, tendo participado de 85 jogos e anotado 12 gols. Depois de atuar ao lado de Gabriel Jesus e Dudu na conquista do Brasileirão de 2016, Róger não brilhou em 2017, e terminou a temporada fora até do banco de reservas.