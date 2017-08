Nova proposta do Barça deve selar a contratação de Coutinho até terça

Philippe Coutinho é alvo assumido do Barcelona desde antes da ida de Neymar ao Paris Saint-Germain se tornar oficial. Depois de ver sua primeira proposta, de 70 milhões de euros (mais de R$ 255 milhões), ser recusada pelo Liverpool, os diretores catalães acreditam que uma nova proposta, na casa dos 100 milhões de euros (mais de R$ 365 milhões), deve selar a contratação até terça-feira, segundo o jornal espanhol Sport.

Por mais que os ingleses não tenham interesse em vender seu camisa 10, acionistas do clube de Anfield consideram a negociação extremamente benéfica financeiramente. Tendo em vista que o meia chegou à Inglaterra por 11 milhões de euros, estaria deixando o clube por um valor dez vezes maior.

A necessidade de suprir a ausência de Neymar é urgente e Coutinho é um dos poucos nomes do mercado com potencial para substituí-lo à altura. Com os 222 milhões de euros da multa rescisória do atacante em caixa, dinheiro deixou de ser um obstáculo para o investimento no meia do Liverpool.

Coutinho nem sequer viajou a Dublin para o amistoso contra o Atlético de Bilbao, nesse sábado. Dores nas costas fizeram com que o jogador desfalcasse os Reds na partida. Porém, tudo indica que o brasileiro estaria sendo poupado para efetuar em breve os exames médicos e confirmar a transferência ao Barcelona.